Microcredito: si cercano istituti finanziari interessati al progetto del Comune. Ecco l’avviso

GROSSETO – Sull’albo on-line è disponibile da oggi 10 giugno e fino al 16 giugno l’avviso per la manifestazione di interesse alla partecipazione al progetto di microcredito da parte degli istituti di credito.

Le banche, gli istituti di credito, le casse di risparmio che intendono aderire all’iniziativa possono presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore 23.59 del 16 giugno 2020 utilizzando il modulo di adesione allegato, e inviandolo all’indirizzo e-mail aiutagrosseto@comune.grosseto.it.

Il progetto di microcredito nasce nell’ambito del Nucleo Fenice: il Comune di Grosseto, facendosi promotore dell’iniziativa, ricopre il fondamentale ruolo di garante, mettendo a disposizione risorse per 50mila euro individuate in seguito all’approvazione della variazione al bilancio. Queste risorse vanno a costituire il “Fondo di garanzia per il microcredito” nel bilancio corrente.

Il capitale servirà da garanzia per gli istituti finanziari, da corrispondere in caso di mancante restituzione del credito erogato.

L’Avviso e tutta la documentazione necessaria sono disponibili al link: http://www.comune.grosseto.it/albo/viste/webListaAllegatiWindow.php?id=20970