Incontro ok tra Grosseto e Comune: in ballo anche un Grosseto store

GROSSETO – Incontro positivo quello di ieri pomeriggio tra l’assessore Fabrizio Rossi e i vertici dell’Us Grosseto. “Siamo parzialmente soddisfatti – spiega Simone Ceri, copresidente della società biancorossa – visto che il Comune si è impegnato per venirci incontro, adesso dobbiamo vedere cosa succederà perché la Lega Pro è un campionato molto oneroso e noi senza l’aiuto della città e del Comune non possiamo farcela. Arriviamo in Lega Pro con grandissima umiltà, con l’obiettivo chiaramente di salvarci ma anche di costruire qualcosa d’importante per la nostra città e il nostro modo di fare calcio. Per farlo, però, abbiamo bisogno di tutti”.

Tra le richieste avanzate anche la possibilità di aprire nel centro storico un Grosseto store, un punto di riferimento per tutti gli sportivi del territorio, non solo per la vendita degli abbonamenti e delle maglie ma anche per tutti i gadget targati Us Grosseto. Un negozio biancorosso a trecentosessanta gradi, che rappresenterebbe una grandissima novità per tutto il tifo grossetano.

“Siamo felici e ancora emozionati per questo doppio salto – spiega Mario Ceri, presidente dell’Us Grosseto – ma adesso siamo in Lega Pro e non si scherza più. Noi vogliamo fare le cose per bene, come sempre, e per questo abbiamo bisogno che adesso scendano in campo insieme a noi anche tifosi e Comune. Solo uniti possiamo continuare a portare in alto il nome della nostra città”.

Oltre a questo si è parlato anche della trasformazione della società da società sportiva dilettantistica a società per azioni, con una sorta di pubblica sottoscrizione che permetta ai tifosi di poter acquistare quote, anche minime, diventando azionisti e potendo così decidere attivamente sulle sorti del Grifone. Un po’ quanto succede già in Spagna, al Real o all’Atletico Madrid, mentre in Italia il Grosseto sarebbe la prima squadra a fare un salto del genere (club come Juventus o Lazio sono anche quotate in borsa, portando avanti un percorso diverso) e così facendo potrebbe continuare il cammino percorso a braccetto con i tifosi.