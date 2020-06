Formazione: ecco il corso di responsabile delle piscine

GROSSETO – Nuovo corso per responsabile della piscina e addetto agli impianti tecnologici. Il corso, che ha la durata di 38 ore, è organizzato da Cescot, agenzia formativa Confesercenti, e si svolgerà in modalità on line.

Le lezioni si terranno tre volte in settimana in orario pomeridiano. Il corso inizierà il 22 giugno.

Per informazioni ed iscrizioni si può contattare l’ufficio Cescot Formazione, tel 0564438809-40 info@cescot.grosseto.it