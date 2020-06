Coronavirus, due nuovi casi in provincia di Grosseto

GROSSETO – Due nuovi tamponi positivi in provincia di Grosseto. Dopo giorni in cui non si avevano nuovi casi due giorni fa un positivo e oggi altri due. Anche in questo caso i nuovi positivi sono residenti nel comune di Arcidosso, esattamente come il caso di due giorni fa. In totale le persone infettate dall’inizio dell’epidemia sono 396.

Due anche le persone guarite, in questo caso nel comune di Grosseto. I positivi in Maremma restano dunque nove.

La situazione dalle ore 14 del giorno 9 alle ore 14 del giorno 10 giugno in tutta la Asl sud est è dunque quella di tre nuovi positivi: uno in provincia di Arezzo (Anghiari) e due in provincia di Grosseto (ad Arcidosso appunto).

Sei invece i guariti equamente distribuiti nelle tre province di Arezzo, Siena e Grosseto: uno a Bucine, uno a Montevarchi, due a Grosseto, uno a Sarteano e uno a Torrita.

La Asl sud est ha in totale 38 casi in carico, di cui: 19 persone sono in isolamento domiciliare, 15 in Ospedale, quattro in RSA. I guariti sono 1345. Dalle ore 14 del giorno 9 alle ore 14 del giorno 10 giugno sono stati effettuati 1387 tamponi