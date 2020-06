Concorsi: il Comune cerca personale a tempo indeterminato. Il bando

CIVITELLA PAGANICO – L’Unione di Comuni montana Colline Metallifere indice un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno al Comune di Civitella Paganico un’unità con profilo professionale di Istruttore Tecnico – Cat. C, posizione economica 1 del vigente Ccnl del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali.

QUI potete visionare il bando, dove troverete tutte le informazioni su requisiti, domanda e concorso. QUI potete scaricare la domanda da compilare per partecipare al bando.