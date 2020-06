Asilo nido, mensa e trasporto scolastici: al via le iscrizioni online

CIVITELLA PAGANICO – Dal 15 giugno nel comune di Civitella Paganico le iscrizioni per l’asilo nido comunale e i servizi scolastici di mensa e trasporto si potranno fare online. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 6 luglio.

«Dopo l’attivazione proprio in questi giorni dello Sportello web del contribuente per la consultazione e l’adempimento dei tributi locali, – commenta il sindaco di Civitella Paganico, Alessandra Biondi – questo è un altro sforzo messo in atto dall’amministrazione comunale per andare incontro ai cittadini, facilitando l’accesso anche ai servizi educativi».

Per fare l’iscrizione online basterà richiedere le credenziali di accesso all’area “Servizi al cittadino” all’interno del sito del Comune: www.comune.civitellapaganico.gr.it. Le credenziali possono essere richieste inviando una email all’indirizzo demografici@comune.civitellapaganico.gr.it, allegando un documento di riconoscimento in corso di validità.

Il Comune, pertanto, invita tutti i cittadini che intendono iscrivere i loro bambini a richiedere le credenziali già da adesso in vista della prossima apertura delle iscrizioni.