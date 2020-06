Acqua Village: da luglio parte la stagione estiva. «Riapertura in piena sicurezza»

FOLLONICA – Ad Acqua Village è tutto pronto per iniziare la stagione estiva 2020. La proprietà ha fissato le date di apertura dei parchi acquatici: a Follonica l’inaugurazione sarà mercoledì 1 luglio, mentre a Cecina sabato 4 luglio.

Sarà un’estate di divertimento in piena sicurezza: sul sito www.acquavillage.it è pubblicato il piano che definisce le norme anti-contagio che dovranno essere rispettate da chi accede alle strutture.

«Stiamo lavorando per garantire ai nostri ospiti di divertirsi in piena sicurezza – spiega Marcello Padroni, proprietario di Acqua Village –: stiamo posizionando gli indicatori per il rispetto del distanziamento di almeno un metro e la cartellonistica con tutte le informazioni, organizzando le aree ristorazione e le aree comuni. E continueremo ad adeguarci prontamente a nuove e ulteriori disposizioni governative, regionali e locali se si rendesse necessario. Mancano ancora venti giorni all’apertura, e nel frattempo le norme potrebbero cambiare ancora: è tutto in fase di definizione».

Sul sito sono a disposizione il Piano di sicurezza e tutte le informazioni necessarie.

«L’interesse di Acqua Village – conclude Padroni – è lo stesso di sempre: garantire agli ospiti dei nostri parchi acquatici divertimento e relax. Nei prossimi giorni saremo in grado di dare informazioni più dettagliate anche sull’acquisto dei biglietti».