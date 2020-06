Ultim’ora: ricorso respinto. Nessun voto anticipato a Follonica

FOLLONICA – A Follonica non ci sarà nessun voto anticipato. La decisione arriva dal Tar della Toscana che, nell’udienza di questa mattina, aveva preso in esame il ricorso presentato da due cittadine del Golfo qualche settimana fa.

I giudici fiorentini hanno respinto la richiesta di anticipare il voto del turno di ballottaggio rispetto al periodo previsto dalle disposizioni del Governo per l’emergenza sanitaria Coronavirus.

Le elezioni, infatti, sia regionali che amministrative, secondo quanto deciso dall’esecutivo, si dovranno tenere nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 dicembre.

Come emerge anche in queste ore, la data possibile di tutte le elezioni in Italia, e quindi a questo punto anche a Follonica, dovrebbe essere quella del 20 settembre.

Naturalmente sulla data del voto non c’è ancora la decisione ufficiale.

Decisione ufficiale che invece riguarda la bocciatura del ricorso con il quale i follonichesi chiedevano di poter votare già anche nel mese di giugno.

Ricordiamo che a Follonica, dopo le elezioni amministrative del maggio del 2019, si deve ancora tenere il turno di ballottaggio tra i candidati del centrosinistra Andrea Benini e del centrodestra Massimo Di Giacinto.

A questo punto la gestione del commissario prefettizio del comune di Follonica si estenderà almeno fino a settembre.