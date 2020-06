Per la prima volta la Cri di Gavorrano fa il tesseramento porta a porta: raccolti oltre 8 mila euro

GAVORRANO – La Croce Rossa di Gavorrano ha svolto, per il primo anno, il tesseramento porta a porta nel comune, «con ottimi risultati». Il presidente Luigi Zullo e i membri del Consiglio direttivo sono molto soddisfatti della buona riuscita dell’iniziativa.

«Ringrazio profondamente la popolazione che ha risposto in modo così partecipativo – afferma Luigi Zullo -, sono stati raccolti 8450 euro che saranno utilizzati per le innumerevoli attività in cui la Croce Rossa di Gavorrano è impegnata a supporto della popolazione più fragile, nonché per far fronte al finanziamento che abbiamo sottoscritto per i prossimi 5 anni per l’acquisto di una nuova ambulanza, il cui costo totale è di 71 mila euro circa. Da ricordarsi infatti che il nostro parco macchine è dotato di tre ambulanze abbastanza datate che spesso richiedono di manutenzione e questo ci vede costretti a sacrificare alcuni servizi richiesti dalla popolazione o dalla centrale operativa 118. La nuova ambulanza, che arriverà tra qualche mese, ci permetterà di rispondere in maniera più efficiente e più efficace a tutte le richieste di servizi sia ordinari che di emergenza sanitaria».

E ricorda che «Essere socio della Croce Rossa, versando 20 euro annuali, significa sostenerne le attività a favore della popolazione stessa oltre che avere degli sconti su eventuali servizi non convenzionati con il Sistema sanitario nazionale e quindi a carico del paziente. Un ulteriore ringraziamento è rivolto a tutti i volontari del Comitato, ai dipendenti e ai volontari temporanei che si sono impegnati in questa importante attività».