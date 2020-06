La maestra Daniela Canapicchi va in pensione e i bambini costruiscono aquiloni per salutarla

FOLLONICA – “Torneremo a volare” un augurio, quello della scuola primaria Gianni Rodari di Follonica, ma anche un saluto, all’anno scolastico che si chiude e alla maestra Daniela Canapicchi che va in pensione.

Per questo la scuola ha coinvolto i bambini nella costruzione di aquiloni da far volare in alto. «Tutte le classi coinvolte e le insegnanti del plesso hanno voluto così fare un augurio per il prossimo anno scolastico e omaggiare una delle loro maestre, Daniela Canapicchi, colonna portante della scuola e prossima alla pensione».

«Gli alunni, i genitori e le colleghe salutano così, virtualmente, la maestra Daniela, aspettando di poterla festeggiare anche “live”» concludono le colleghe.