In arrivo in città quattro attraversamenti pedonali rialzati. E il limite di velocità scende a 30 km/h

GROSSETO – Attraverso un’ordinanza dirigenziale viene stabilita l’installazione di tre attraversamenti pedonali su via Roma e di uno su via de Barberi che andranno a sostituire quelli a raso (salvo qualche piccolo spostamento dovuto alla presenza di tombini e caditoie). I lavori inizieranno nei prossimi giorni e serviranno a garantire sicurezza per tutti i fruitori della strada.

“E’ questa un’operazione finalizzata al rallentamento del traffico per rilanciare due punti strategici della nostra città e allo stesso tempo tutelare la sicurezza di chi vi risiede e li frequenta – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla viabilità Fausto Turbanti -. Il limite di velocità scenderà quindi a 30 chilometri orari, in entrambe le zone (per via de Barberi nel tratto compreso tra piazza della Libertà e piazza de Maria) non appena saranno installati i dossi riduttori di velocità, con tutta probabilità già nel fine settimana. Ad occuparsi delle opere sarà la società in house Sistema. Non è il solo provvedimento adottato per la sicurezza della zona di via Roma: sempre in quella strada – agli incroci con le vie limitrofe – sono state sistemate cinque telecamere di videosorveglianza collegate con Questura e Carabinieri”.

“Allo stesso tempo sia in via Roma che in via de Barberi – conclude l’assessore Turbanti – saranno delimitati anche gli stalli attraverso la segnaletica orizzontale, in modo da rendere più ordinata la sosta. I parcheggi resteranno gratuiti. L’intera operazione è frutto dell’ascolto dei cittadini e delle loro esigenze, anche secondo quanto emerso nell’ambito del processo partecipativo legato alla stesura del Pums, Piano urbano della mobilità sostenibile”.