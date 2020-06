Il “giardino” sul marciapiede. La “jungla” di via Smeraldo

GROSSETO – Dall’asfalto sorgono rigogliosi come in un qualunque campo. Erbacce e piante varie, tenaci come poche, sono riuscite a sfondare il bitume che ricopre il marciapiede di via Smeraldo, a Grosseto, “fiorendo” il marciapiede come fosse un “giardino”… o meglio, una piccola jungla.

Forasacchi, piante varie, e in diversi momenti di crescita. Così come si vede in un video inviatoci da un nostro lettore, e intitolato “passeggiando in via Smeraldo”. Difficile avanzare senza calpestare qualche “graziosa” pianticella che punteggia il marciapiede ai bordi e anche al centro, a meno di non scegliere di camminare in strada.

Si potrebbe decidere di lasciar crescere il tutto indisturbato. “Jungla di città” cantava Adriano Celentano… perché no!