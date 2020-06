Ferrari: «Dopo il furto al bancomat installeremo telecamere. Sicurezza tema cardine»

PIOMBINO – «L’esplosione che sabato notte ha distrutto l’ufficio postale di Riotorto ha scosso l’intera comunità: purtroppo, abbiamo dovuto vivere la sensazione di insicurezza che episodi del genere causano nei cittadini» afferma il sindaco di Piombino Francesco Ferrari.

«Inoltre, ha creato enormi danni e, soprattutto, ha causato un notevole disservizio. Su Riotorto, purtroppo, già gravava l’assenza di sportelli bancari e, dopo l’attacco di sabato, adesso dobbiamo fare i conti anche con l’assenza di un ufficio postale: Poste ha dovuto decidere per lo spostamento temporaneo dei servizi dedicati alla frazione sull’ufficio di Venturina. Abbiamo già preso contatti con l’azienda a cui abbiamo chiesto di installare un ufficio temporaneo su gomma che, in attesa del ripristino della sede, potrebbe essere di supporto per i cittadini, soprattutto per coloro che non possono spostarsi agevolmente per raggiungere altre sedi».

«La sicurezza è un tema cardine, a Riotorto come a Piombino, visto anche il gravissimo episodio del pestaggio ai danni di due ragazzi durante il fine settimana – prosegue Ferrari -, come in tutto il Paese: per questo abbiamo deciso di installare un ulteriore circuito di videosorveglianza, oltre alle videocamere già previste in città, che possa tutelare anche Riotorto e fungere da deterrente per evitare il ripersi di episodi simili. Abbiamo già avviato un progetto che riguarda Piombino con l’installazione di videocamere in molti dei luoghi più interessati dal degrado e dalla microcriminalità. Stiamo lavorando per dotare anche la frazione dei necessari strumenti a garanzia della sicurezza della città e dei cittadini».