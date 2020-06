Coronavirus: nessun nuovo contagio, il virus non riparte. Solo 9 positivi in Maremma

GROSSETO – Nessun nuovo contagio in provincia di Grosseto. Con questo nuovo aggiornamento il dato totale dei contagiati in Maremma rimane di 394. Ci sono anche due guariti in più e quindi il dato totale dei positivi attuali è di 9 persone.

La situazione dalle ore 14 del giorno 8 alle ore 14 del giorno 9 giugno, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 non evidenzia nessun nuovo caso.

I guariti sono 10: 4 ad Arezzo, 2 a Grosseto e 4 a Siena; Per comune di sorveglianza: Arezzo 1, Montevarchi 2, Bibbiena 1, Grosseto 2, Sarteano 4.

Abbiamo, nell’Asl Toscana sud est, in totale, 43 casi in carico. Tra questi 17 persone sono in isolamento domiciliare, 17 in Ospedale 9 in RSA, 1337 guariti.

Dalle ore 14 del giorno 8 alle ore 14 del giorno 9 giugno sono stati effettuati 559 tamponi.