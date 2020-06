Al via lo Sportello web del contribuente: tutti i servizi a portata di smartphone

CIVITELLA PAGANICO – Sarà più semplice pagare l’Imu, in scadenza martedì 16 giugno: il Comune ha infatti attivato lo Sportello web del contribuente, la soluzione digitale che libera il cittadino dall’obbligo di dover andare in Comune.

Per calcolare esattamente l’Imu, conoscere la propria posizione contributiva e pagare le tasse non si dovrà più fare la fila all’ufficio tributi ma basterà tirare fuori dalla tasca il proprio smartphone.

«Sarà il Comune ad andare dai cittadini e non il contrario. E questo ogni volta che i cittadini lo vorranno. Com’è giusto che sia», afferma Alessandra Biondi, sindaco di Civitella Paganico.

Realizzato grazie alla collaborazione di Kibernetes, lo Sportello web del contribuente è uno sportello virtuale accessibile tramite computer o smartphone, che accorcia le distanze e facilita la comunicazione tra il contribuente e l’ente. Ogni cittadino avrà infatti una propria area dedicata in cui sono conservate e sempre disponibili tutte le informazioni tributarie che lo riguardano, organizzate con un criterio cronologico e suddivise per aree. Significherà avere lo sportello comunale in tasca, a qualsiasi ora del giorno e della notte, in qualsiasi giornata dell’anno.

Dello Sportello web del contribuente fa parte anche il progetto Imu Sicura, il sistema che consente di calcolare esattamente la propria posizione tributaria senza spostarsi da casa.

«Un servizio particolarmente importante in un anno come questo, in cui le aliquote Imu sono state rimodulate in seguito all’abolizione della Tasi, che rende ancora più complicato ottemperare agli obblighi contributivi nei tempi e nei modi stabiliti dalle normative nazionali», sottolinea Marco Scussel, assessore al Bilancio e Tributi. Per arrivare in breve tempo a questo importante obiettivo, il Comune tramite Kibernetes, mette a disposizione una squadra di consulenti insieme ai quali costruire un pagamento sicuro, consapevole e corretto.

Con Imu Sicura i contribuenti potranno usufruire di un servizio completamente gratuito, che farà risparmiare loro tempo, e soprattutto darà certezza di aver effettuato un pagamento formalmente corretto, improntato a un confronto anticipato con l’ente, che non li espone a successivi accertamenti. I cittadini che aderiscono, infatti, non riceveranno più gli odiosi avvisi di accertamento. «Con questo servizio vogliamo eliminare definitivamente l’immagine vessatoria che spesso è legata agli enti pubblici. Il nostro obiettivo è entrare in un rapporto positivo con i cittadini, basato su trasparenza e fiducia», aggiunge il primo cittadino.

Oltre a consultare la propria posizione tributaria, lo Sportello consente di ricevere i documenti informativi, calcolare le imposte in autoliquidazione partendo dalla propria posizione patrimoniale (come risulta nelle banche dati comunali e con possibilità di modificarla), stampare il modello F24 oppure pagare on-line le imposte con la carta di credito, e comunicare con l’Ufficio tributi attraverso un servizio di messaggistica.

I benefici, come è facile immaginare, sono molteplici. Innanzitutto, lo Sportello web del contribuente semplifica la vita al cittadino, perché è uno strumento sempre “a portata di mano”: tramite computer o smartphone si ha accesso in ogni momento alla propria cartella, con tutti i dati aggiornati. Inoltre, è un servizio che si rivolge non solo al cittadino ma anche alle imprese e ai Caf.

«Si tratta di un progetto strategico, avanzato: gli immobili di ciascun contribuente si trovano già pre-caricati nel database dello Sportello. Questo canale si aggiunge a quelli tradizionali già esistenti per rendere più semplice e digitale il rapporto dei cittadini e imprese con il Comune. Abbiamo infine pensato anche a un ambiente digitale dedicato ai Caf del territorio, che sarà messo a disposizione dei loro assistiti», spiega l’assessore al Bilancio.

Per accedere allo Sportello Web del Contribuente basta collegarsi al portale del Comune all’indirizzo https://www.comune.civitellapaganico.gr.it/