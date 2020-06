Al via i camp estivi della Pro Soccer Lab fra sport, divertimento e collaborazioni d’eccezione

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La Pro Soccer Lab riapre le porte ai calciatori con i Camp Estivi. Dal 15 al 20 giugno si terrà il Summer Camp presso gli impianti di CasaMora a Castiglione della Pescaia. Ci saranno tantissime novità, in primis la collaborazione con l’Us Grosseto e con Soccer on the Beach di Gigi Consonni e Nicola Giallini, quest’ultima ormai da anni consolidata nel far giocare tantissimi bambini sulle spiagge di Marina di Grosseto.



“E’ un modo per far rivivere ai bambini quello che purtroppo hanno perso in questi mesi. Tutto si svolgerà nel massimo rispetto delle normative e con estrema accortezza per la salute dei nostri bambini – ha detto il presidente Benedetta Mazzini – La collaborazione con il Grosseto è motivo di orgoglio perché è una società che dimostra di credere nei giovani e nella loro crescita con valori che noi non possiamo far altro che condividere. E anche con Soccer on the Beach è nato questo affiatamento e ne siamo felicissimi visto che si sono dimostrati dei veri professionisti nell’organizzare Camp Estivi con tantissimi bambini per tutta la durata dell’estate”.



Sono tanti i bambini iscritti, raggiungendo il numero limitato che si erano prefissati, dato il particolare periodo. E’ questa una conferma della professionalità e della qualità del lavoro di tutto lo staff della società castiglionese, dentro e fuori dal campo con l’affetto di tanti bambini per lo staff e soprattutto per il gioco del calcio.

Cosa succederà dunque a Casa Mora ogni mattina? Allenamenti, divertimento e crescita insieme: si inizia alle 9 tutte le mattine, si gioca fino all’ora di pranzo, imparando a calciare, ricevere e condurre seguiti da professionisti come Gigi Consonni, Roberto Picardi, Nicola Giallini e Alessandro Pocci. E poi tutti a pranzo insieme, mantenendo sempre le distanze. Per info, 3383383418.