Ultimo giorno di scuola: gli studenti possono incontrarsi per augurarsi buone vacanze. Ecco come

PIOMBINO – Gli studenti di Piombino che concludono un ciclo scolastico potranno incontrarsi e salutarsi in occasione dell’ultimo giorno di scuola: così è stato disposto dal Comune di Piombino che ha messo a disposizione gli spazi all’aperto di proprietà.

“Abbiamo voluto trovare una soluzione – dichiara Simona Cresci, assessore all’Istruzione – per non costringere bambini e ragazzi a rinunciare anche a questa esperienza. A causa dell’emergenza coronavirus, i nostri studenti hanno dovuto rinunciare a molte occasioni educative e formative e alla compagnia di insegnanti e compagni di classe. Con questa iniziativa vogliamo restituire un po’ di normalità al mondo della scuola e permettere ai nostri bambini e ragazzi di salutarsi prima di iniziare una nuova avventura in un’altra scuola”.

Sarà necessario adottare le necessarie misure di sicurezza a garanzia la salute dei bambini e dei ragazzi ma anche di insegnanti e famiglie, coinvolte nell’iniziativa in quanto parte integrante del percorso scolastico. Gli incontri sono dedicati agli studenti che concludono il ciclo scolastico (ultimo anno delle scuole dell’infanzia, classi quinte delle scuole elementari e classi terze delle scuole medie) e potranno tenersi negli spazi all’aperto di proprietà del Comune nei giorni tra il 12 e il 19 giugno.

Insegnanti, genitori rappresentanti di classe o altri soggetti organizzatori, dovranno inviare una richiesta indirizzata al sindaco di Piombino all’indirizzo sindaco@comune.piombino.li.it oppure via pec a comunepiombino@postacert.toscana.it indicando nell’oggetto della mail “ultimo giorno di scuola”.

La richiesta dovrà essere corredata di precisa indicazione del luogo dove si desidera svolgere l’attività, descrizione delle modalità di utilizzo dello spazio, orario di svolgimento dell’incontro, copia del documento d’identità del richiedente.

Per informazioni è possibile contattare gli uffici del Comune ai numeri: 0565 63359 – 0565 63304 – 0565 63294.