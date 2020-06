Tiemme: da giovedì entra in vigore l’orario estivo

GROSSETO – Da giovedì 11 giugno entrerà in vigore su tutto il territorio di competenza di Tiemme l’orario estivo dei servizi di Tpl urbani ed extraurbani. Rispetto alla norma, i servizi saranno rimodulati in base alle particolari esigenze legate all’attuale fase 2 del Coronavirus, con eccezioni diverse territorio per territorio. Eventuali ritocchi ai servizi, se necessari, saranno man mano valutati in base alla domanda di collegamenti.

Bacino di Grosseto – L’orario estivo urbano ed extraurbano sarà rimodulato secondo le prescrizioni dell’emergenza Covid-19: il dettaglio completo delle corse disponibili può essere consultato sul sito web di Tiemme. Per quanto riguarda, in particolare, i servizi regionali da e verso Firenze e Siena per Grosseto la programmazione continuerà ad essere quella in vigore dal 18 maggio scorso e consultabile nel dettaglio sul sito www.tiemmespa.it. Inoltre non sarà attivata la linea extraurbana 0VA Abbadia-Follonica.

Bacino di Piombino – Nel caso del territorio di Piombino, le eccezioni dell’orario estivo in vigore da giovedì 11 giugno prevederanno la soppressione dei seguenti servizi che, rispetto all’estate scorsa, non saranno attivati: linea 15C (Piombino servizio spiagge Costa Est); linea 15D (Baratti- Populonia -Piombino e ritorno); linea 13C (servizio spiagge Rimigliano-Baratti da/per Piombino-Venturina-San Vincenzo e ritorno ); linea 13S (servizio spiagge Costa Est da/per MonterotondoSuvereto –Piombino e ritorno); linea 027 (solo navetta Park Albatros).

Bacino di Arezzo – In questo caso il servizio extraurbano svolgerà il regolare servizio estivo. Il servizio urbano di Arezzo manterrà l’orario attualmente in vigore comprese le riduzioni relative alle linee 1/D, LF9 e 11S.

Bacino di Siena – Con l’entrata in vigore dell’orario estivo, resteranno comunque in vigore alcune eccezioni di validità. In particolare, per la linea regionale 131 Siena Firenze saranno soppresse le seguenti corse:

7.30 da Colle per Firenze (feriale escluso sabato); 9.10 da Firenze per Siena (corsa rapida feriale, escluso sabato); 11.50 da Siena per Firenze (rapida feriale, escluso sabato); 17.10 da Firenze per Colle (feriale); 8.40 da Siena per Firenze (ordinaria feriale); 10.40 da Firenze per Siena (ordinaria feriale).

Inoltre, sempre per la linea 131 saranno soppresse anche le seguenti corse esercite da Busitalia:

6.10 da Firenze per Poggibonsi (ordinaria); 7.00 da Poggibonsi per Siena (ordinaria); 17.40 da Siena per Poggibonsi (ordinaria); 18.25 Poggibonsi per Firenze (ordinaria); 7.55 da Siena per Firenze (rapida); 15.40 Firenze per Siena (rapida) e 201.15 Siena per Firenze (rapida).

Per quanto riguarda il servizio urbano di Siena, dall’11 giugno resteranno ancora temporaneamente sospese le linee notturne 50N e 60N. Le linee s1 e s6 mantengono la cadenza festiva. Le linee s8 – s9 e s18 mantengono una cadenza ridotta nelle ore pomeridiane.

A San Gimignano, dall’11 giugno, la linea SG1 seguirà la normale cadenza con orari nei giorni feriali e nei giorni festivi; le linee SG2 e SGN saranno sospese.

A Chianciano Terme per quanto riguarda i servizi extraurbani, sono sospesi i collegamenti diretti tra Chianciano e le terme di S. Albino (linea FT4). Nei servizi urbani di Chianciano, la linea T31 viene svolta giornalmente con cadenza festiva. La linea T32 viene svolta giornalmente con la cadenza festiva; le corse sono state riviste ipotizzando un percorso circolare con cadenza oraria con il seguente itinerario: Autostazione – Fucoli – Terme Acquasanta – Terme Sillene – Le Piane – Acquasanta – Fucoli – Autostazione. Infine le corse in partenza dall’Autostazione alle ore 8.05 – 11.05 – 16.05 – 19.05 transitano da via Montale.

News e aggiornamenti – L’utenza potrà consultare il dettaglio di tutti i servizi consultando il sito www.tiemmespa.it o tramite la App gratuita Tiemme Mobile 2.0, scaricabile sia da Apple Store che Google Play.