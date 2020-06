Scuola, FdI: «Il Governo ha scaricato sui disabili e sulle loro famiglie tutti i disagi del lockdown»

GROSSETO – “Con l’accoglimento dell’ordine del giorno proposto dai parlamentari di Fratelli d’Italia al ‘DL Scuola’, il Governo Conte si impegna a garantire il recupero dell’attività educativo-didattiche non godute nel presente anno scolastico da parte di tutti gli alunni, compreso quelli con disabilità, e nel contempo impegna a garantire la didattica in presenza, in vista del nuovo anno scolastico, coinvolgendo anche le famiglie nel Gruppo di Lavoro Operativo per la realizzazione del Piano Educativo Individualizzato”.

A scriverlo, in una nota, Fabrizio Rossi, presidente provinciale, e Giuseppino Cucinotta, responsabile dipartimento disabilità FdI Grosseto.

“Questa iniziativa – spiegano Rossi e Cucinotta -, fortemente voluta e portata avanti da Fratelli d’Italia, da sempre in prima linea nel sostenere e difendere in maniera adeguata e concreta le politiche sociali delle fasce più deboli, e nel caso specifico quella relative alla disabilità”.

“Ancora una volta – commentano i due esponenti di FdI – sono purtroppo le famiglie con persone e studenti disabili quelle che hanno pagato e stanno ancora subendo il prezzo più alto di questa pandemia, dove un governo centrale sordo e assente, come l’attuale giallorosso a guida grillina e Pd, ha scaricato sui disabili e sulle loro famiglie tutti i disagi e le difficoltà di questo forzato lockdown”.

“Questo è un primo piccolo risultato orientato ad una maggiore attenzione che gli alunni e studenti disabili con le loro famiglie meritano – concludono Fabrizio Rossi e Giuseppino Cucinotta -. Ma questo sicuramente non basta. Occorrono quanto prima degli interventi incisivi, finalizzati ad un maggiore sostegno della qualità di vita del mondo blu della disabilità. Perché il grado di civiltà di un Paese si misura anche attraverso le azioni e la cultura nei confronti di figli di un dio minore”.