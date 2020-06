Sclerosi multipla: gli “angeli in moto” di Aism nominati cavalieri della Repubblica

GROSSETO – “Quei 600 angeli in moto che si muovono su due ruote sulle strade della nostra regione, che durante l’emergenza di questi 100 giorni hanno portato i farmaci alle persone con sclerosi multipla, il 2 giugno, nella piazza di Codogno, hanno ricevuto il plauso del presidente della repubblica Sergio Mattarella. Noi persone con sclerosi multipla siamo felici per voi, felici che la vostra presidente Sara Feliciangeli sia ora un cavaliere a due ruote”.

A parlare Claudio Chelini, presidente della sezione Aism di Grosseto.

I centauri dell’associazione “Angeli in moto” (www.angeliinmoto.it) hanno garantito un servizio volontario di pubblica utilità per semplificare la vita delle persone con sclerosi multipla e delle loro famiglie, moltiplicando il loro impegno a fianco di Aism.

La collaborazione di volontariato tra Aism e Angeli in moto è nata nel 2016 e si è via via rafforzato proprio in questo momento di pandemia, estendendosi in tutta Italia. Dai primi di marzo, gli “Angeli in moto” hanno consegnato i farmaci a domicilio alle persone con sclerosi multipla colpite due volte dalla crisi sanitaria e sociale scatenata dal virus Sars-Cov-2, che a causa della fragilità del loro sistema immunitario, hanno dovuto adottare ancora più cautele e misure di isolamento più rigide per evitare il contagio.

Proprio il Dossier Covid e sclerosi multipla pubblicato da Aism e consegnato alle istituzioni italiane lo scorso 30 maggio ha evidenziato come oltre il 60% delle persone ha avuto difficoltà a reperire i farmaci. Il 42% dei centri ha rimandato sedute di trattamenti infusionali. Che molti hanno dovuto addirittura interrompere la terapia perché non avevano la possibilità, nell’immediato, di raggiungere il centro clinico presente in un’altra regione.

“E’ dal 2016 che gli angeli in moto ci sono per noi. Se c’è un’urgenza, una criticità, si mettono a disposizione delle persone con sclerosi multipla; salgono in moto, vengono in sezione e lavorano a fianco del nostro gruppo di volontari, sono parte di noi. Sono parte importante del nostro movimento. E anche nell’urgenza non si sono tirati indietro. Ancora più forti sono al nostro fianco. Si impegnano a dare una mano non solo in alcune zone, ma ovunque sia loro possibile” dice Francesco Vacca, presidente nazionale di Aism.

Gli angeli in moto offriranno il loro supporto alla nostra sezione anche in occasione dell’evento le Erbe Aromatiche di Aism, iniziativa di raccolta fondi e di informazione a sostegno delle persone con sclerosi multipla; avrà luogo da venerdì 19 a domenica 20 giugno ed è promossa da Aism sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

A fronte di una donazione di 10 euro è possibile prenotare le proprie Erbe Aromatiche contattando la nostra Sezione Provinciale. I fondi raccolti con l’iniziativa andranno a sostegno delle persone con sclerosi multipla. Permetteranno ad Aism di garantire le cure indispensabili e dare un aiuto concreto.

Per ulteriori informazioni potete contattarci via mail a: aismgrosseto@aism.it o telefonicamente ai seguenti numeri: 335 15 49 925 / 335 15 49 933 / 335 15 49 937.