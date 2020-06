Pesca: ecco i nuovi bandi del Flag Costa degli Etruschi per la valorizzazione del settore

GROSSETO – Continua l’impegno per la valorizzazione della pesca e la promozione del settore.

“Comunichiamo che va avanti l’impegno del Comune di Grosseto per la valorizzazione del settore della pesca – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore con delega Riccardo Ginanneschi -: nell’ambito del progetto Flag – Costa degli etruschi, che riunisce tanti soggetti centrali per il territorio, ci sono altre due iniziative rivolte agli addetti ai lavori, che rappresentano un’occasione di crescita in un momento difficile per tutta l’economia locale”.

Ecco i dettagli: pubblicati due nuovi bandi del Flag Costa degli Etruschi a sostegno della pesca: si tratta del bando sulla misura 1.28 per i partenariati tra esperti scientifici e pescatori (56 mila euro) e sulla Misura 1.42 per migliorare il valore aggiunto e/o la qualità del pesce catturato (50 mila euro implementabile in caso di necessità).

Bando Misura 1.42 – Tra gli obiettivi del bando: investimenti che valorizzano i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, commercializzazione e vendita delle proprie catture; investimenti innovativi a bordo sugli attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate in grado di migliorare la qualità dei prodotti della pesca (solo per proprietari di pescherecci Ue). Dotazione complessiva 50mila euro implementabile in caso di necessità

Importo massimo di contributo per singola domanda: 30mila euro percentuale di contribuzione 50-80%max.

Prima apertura: dall’1 giugno – alle ore 13 del 18 giugno. Seconda apertura: 1 luglio – ore 13 del 16 luglio. Terza apertura: 1 settembre – ore 13 del 16 settembre.

La domanda deve essere effettuata sul sistema Artea http://www.flagcostadeglietruschi.it/misura-1-42-valore-aggiunto-qualita-dei-prodotti-e-utilizzo-delle-catture-indesiderate/

Bando Misura 1.28 – Tra gli obiettivi del bando: creazione di reti, accordi di partenariato o associazioni tra uno o più organismi scientifici indipendenti e pescatori od organizzazioni di pescatori e le successive attività ad esempio la raccolta e la gestione dati, studi, progetti pilota, diffusione delle conoscenze e dei risultati della ricerca, seminari e buone pratiche. Soggetti ammissibili a finanziamento:pescatori, organizzazioni di pescatori, organismi di diritto pubblico, organizzazioni non governative.

Dotazione finanziaria complessiva 56 mila euro. percentuale di contribuzione fino al 100%max.

Scadenza: ore 13 del 28 agosto. La domanda deve essere effettuata sul sistema Artea. http://www.flagcostadeglietruschi.it/misura-1-28-partenariati-tra-esperti-scientifici-e-pescatori/

I progetti Flag Costa degli Etruschi ha come obiettivi:

valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l’innovazione in tutte le fasi della filiera dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

sostenere la diversificazione, all’interno o all’esterno della pesca commerciale, l’apprendimento permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura;

migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura, inclusi gli interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici;

rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse di pesca locali e delle attività marittime.