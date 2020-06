Nubifragio in Maremma: esondati due torrenti, strade chiuse

MANCIANO – Nubifragio a nord del Comune di Manciano.

Questa mattina un forte nubifragio ha interessato i comuni limitrofi a nord di quello di Manciano. Dopo circa un ora il territorio Mancianese ha registrato criticità ancora in corso sul reticolo idraulico minore che ha visto esondare il fosso Fiascone e il torrente Mazzabu in località Pian di Palma.

Anche il fiume Albegna in località Montemerano ha alzato il livello passando in circa un ore da 1 metro a 2,5 metri. Criticità anche sulla strada maremmana in località Guinzoni momentaneamente allagata.

Polizia Municipale, carabinieri e Protezione Civile stanno monitorando il territorio in contatto con il sindaco Mirco Morini e il consigliere Luca Giorgi.

(notizia in aggiornamento)