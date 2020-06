Niente sagra, il comitato rinuncia «Se non c’è socializzazione è inutile»

CAPALBIO – «Comunichiamo a tutti i contradaioli, sostenitori, simpatizzanti e amici del Comitato contrade che quest’anno la tradizionale Tavolata di fine estate non si farà» è questa la decisione presa dal Comitato contrade così come comunica il governatore del comitato Flavio Carruana.

«Le ragioni come al solito sono molteplici: per solidarietà con i ristoratori che hanno subito 3 mesi di chiusura forzata e che vedono il loro potenziale ridotto per decreto. Per i nostri benevoli collaboratori dei quali non vogliamo mettere a rischio sicurezza e salute. E soprattutto il venir meno del nostro scopo principale: la socializzazione, non ha senso per il Comitato contrade farlo con un intento meramente pecuniario».

«Certo ci mancherà l’allegria dei bimbi che come formiche, divertendosi, brulicano attorno ai commensali portando gioia e a volte anche un po’ di confusione, di sicuro quello che cerca il popolo delle sagre. Non mancheranno occasioni future per poterci divertire e passare qualche momento insieme. Virus permettendo… a presto».