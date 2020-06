Istituto tecnico superiore Energia e Ambiente: arrivano gli “Open day” e sono online

COLLE VAL D’ELSA – Nel rispetto delle normative che impongono distanziamento sociale, grazie alla tecnologia della piattaforma “Teams”, si svolgeranno online gli “open day” di Its Energia e Ambiente. Gli eventi saranno finalizzati ad illustrare l’offerta formativa dell’Istituto per il biennio 2020-2022.

“Dopo il forte processo di rafforzamento della compagine societaria, con l’ingresso di partner di assoluto livello, vogliamo ampliare la nostra offerta formativa e contemporaneamente consolidarci nel territorio della Toscana – spiega il presidente Its Energia e Ambiente, Francesco Macrì – il tutto nell’ottica di fornire ai nostri giovani una formazione allineata e coerente con le richieste di professionalità che arrivano direttamente dal mondo produttivo ed imprenditoriale”.

“Gli “Open day” saranno un’importante occasione conoscitiva per i ragazzi che dovranno decidere rispetto al proprio futuro percorso formativo e per le famiglie che, insieme a loro, potranno valutare la bontà della proposta formativa e dei percorsi offerti. Una scuola aperta online, con personale qualificato pronto a rispondere a qualsiasi quesito e dissipare ogni tentennamento: “Se pensiamo che oltre l’80% dei nostri diplomati trova subito un inserimento nel mondo del lavoro in settori all’avanguardia – aggiunge Macrì – è fuor di dubbio che si tratti di una scelta avveduta e lungimirante”.

Gli “Open day” si terranno nei giorni di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno, dalle ore 18 alle ore 19, un orario che consente la massima partecipazione. Per accedere, sarà sufficiente un click sul link pubblicato sulla pagina web www.its-energiaeambiente.it o direttamente sui profili social network Its Energia e Ambiente. L’offerta formativa prevederà quest’anno un corso ad Arezzo, Energia 4.0, uno a Colle Val D’Elsa (Siena), Ambiente 4.0 e uno in fase di approvazione, Sostenibilità 4.0, con sede a Firenze.

“Una proposta ricca e completa, declinata su temi di grande attualità e aderente alle richieste delle nostre aziende – conclude Macrì – che consentirà alle nuove generazioni l’acquisizione di un bagaglio ed una preparazione all’altezza della sempre più forte competitività internazionale, una risposta importante per vincere le nuove sfide che ci aspettano”.