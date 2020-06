Insediato oggi il nuovo Consiglio direttivo del Parco Arcipelago Toscano: ecco da chi è composto

PORTOFERRAIO – Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa, il 14 maggio scorso ha firmato il decreto di nomina del nuovo Consiglio direttivo del Parco Nazionale Arcipelago Toscano. Il nuovo consiglio succede al precedente scaduto a dicembre 2019.

In rappresentanza delle amministrazioni locali, su designazione della Comunità del Parco, siedono in Consiglio:

Angelo Banfi, ex amministratore del Comune di Porto Azzurro, che ha contribuito alla vita del Parco dalla sua nascita ad oggi dapprima come responsabile esterno dell’Ufficio Tecnico, poi come Direttore F.F., e in seguito come vice presidente del Parco;

Susanna Berti, vice sindaco del Comune di Marciana (Livorno), che ha visto nascere il Parco nella fase più difficile come assistente del primo presidente Giuseppe Tanelli;

Stefano Feri, ingegnere, ex amministratore gigliese e albergatore, consigliere del Parco per tre mandati consecutivi di cui nell’ultimo come vice presidente.

“Sono molto contento di questa conferma – ha detto Feri- e degli interventi stimolanti dei consiglieri a sostegno della mia elezione a vice presidente, un ruolo già ricoperto nello scorso mandato che mi ha fatto crescere e che porterò avanti con lo stesso spirito e la stessa determinazione nello svolgere i complessi compiti che ci attendono nei prossimi cinque anni”.

A rappresentare e le associazioni di protezione ambientale è stato confermato Umberto Mazzantini, storico consigliere del Parco dalla nascita dell’area protetta ad oggi, giornalista ambientale e membro del Direttivo nazionale di Legambiente dal 2003, responsabile nazionale delle isole minori di Legambiente dal 2004, guida ed educatore di educazione ambientale e docente per diversi progetti di educazione ambientale per le scuole elementari e medie dell’Elba promossi da Legambiente.

A rappresentare il Ministero dell’Ambiente è stato chiamato Luca Foresi, geologo professore dell’Università di Siena che da anni segue gli studi paleontologici di Pianosa, ora anche direttore del Nuovo Museo Pianosino in coso di allestimento, socio fondatore e vice presidente dell’Associazione per la Difesa dell’Isola di Pianosa.

Riconfermato in Consiglio a rappresentare l’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, Alessandro Damiani, esperto di idrogeologia geologia ambientale e gestione del territorio.

In attesa delle restanti due nomine il Consiglio potra’ comunque essere già operativo, poiché è assicurato il numero legale di componenti.

«Sono molto soddisfatto – ha dichiarato presidente Giampiero Sammuri – delle nomine del ministro, i nuovi consiglieri designati sono profondi conoscitori di questo Parco, oltre che motivati dall’amore di questo territorio, per la gran parte sono una continuazione del Consiglio precedente con cui ho avuto grande sintonia e o persone di cui conosco il valore, sono sicuro che con loro potremo iniziare subito un ottimo lavoro, nell’attesa che si definisca al più presto la nomina degli ultimi due consiglieri mancanti. Uno dei nostri primi impegni sarà certamente il nuovo Piano del parco e il regolamento oltre che il riavvio del pieno regime delle attività dopo il fermo necessario per il superamento dell’emergenza sanitaria”.