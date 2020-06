Inceneritore, Giani chiarisce: «No alla riapertura, impianto obsoleto»

SCARLINO – “L’obsoleto inceneritore di Scarlino non deve essere riaperto”.

Così Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale, candidato della coalizione di centrosinistra alla presidenza della Regione sulla questione dell’impianto di Scarlino.

“Di Scarlino e Follonica – precisa Giani, chiarendo il clima che si è creato in questi giorni sul tema dei rifiuti- se ne deve parlare per lo straordinario patrimonio di beni ambientali, culturali e storici che valorizzano quel territorio e l’intera Toscana.

Penso piuttosto ad una valorizzazione dell’area in questo senso e confermo che ritengo l’inceneritore di Scarlino una struttura superata che non può garantire i necessari standard di tutela ambientale e sanitaria.

Non ho mai pensato né mai fatto riferimento a quest’area come sito per un impianto di rifiuti.

La pianificazione dei rifiuti è un tema importante – conclude – che può essere affrontato solo con un grande confronto con i sindaci e tutte le sensibilità dei territori”.