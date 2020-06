Inceneritore, Benini: «La Maremma non può diventare la pattumiera della Toscana per motivi elettorali»

FOLLONICA – “Il nostro ‘No’ all’inceneritore di Scarlino è netto e deciso. Come abbiamo sempre detto, il futuro di questo territorio deve prescindere da quell’impianto di smaltimento dei rifiuti, che è obsoleto e inadeguato, come ha avuto modo di ribadire anche il Consiglio di stato nella sua ultima sentenza”.

A scriverlo, in una nota, Andrea Benini, candidato sindaco per il centrosinistra al Comune di Follonica.

“Proprio perché siamo convinti di questo – prosegue -, poche settimane fa abbiamo espresso la nostra contrarietà anche nell’avvio della nuova procedura di autorizzazione avviata dalla Regione Toscana, per il progetto di revamping. Questo non perché non ci stiano a cuore le vicende e le vite delle persone impiegate presso l’impianto, ma siamo convinti che il futuro sia in un modello diverso, su cui abbiamo investito in questi anni.

Per questo motivo, in attesa di comprendere le motivazioni che hanno spinto il candidato alla presidenza della Regione a fare certe dichiarazioni, chiedo a Eugenio Giani parole di chiara smentita rispetto a ciò che è stato detto sull’inceneritore di Scarlino – peraltro con passaggi assai infelici (i carri armati) – e di assumere una posizione di netta contrarietà, non ideologica ma pragmatica, leggendo atti e sentenze, che sono letteralmente agghiaccianti. Quell’impianto è superato e va chiuso. Punto.

La Maremma non può diventare – conclude Benini -, per ragioni di convenienza elettorale, la pattumiera della Toscana”.