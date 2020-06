Incendio: appartamento in fiamme

CASTIGLIONEDELLA PESCAIA – Incendio ieri sera verso le 21,30, a Castiglione della Pescaia. Un appartamento nella zona di via Sicilia è andato a fuoco.

Fortunatamente in casa non c’era nessuno, e non ci sono state persone ferite o intossicate.

Sul posto sono intervenuti Croce rossa, Carabinieri, Polizia municipale e Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la casa.