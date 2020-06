Del Santo: «Per mettere in sicurezza via Uranio vanno tolti i passaggi spartitraffico. Subito»

GROSSETO – Mettere in sicurezza in tempi celeri via Uranio. E’ tornata a chiederlo, nel consiglio comunale di lunedì 8 giugno, la consigliera Marilena Del Santo (lista Mascagni sindaco). Nell’assise si è infatti parlato della mozione, presentata dalla stessa consigliera, che aveva proposto l’eliminazione dei passaggi spartitraffico, ritenuti fonte di pericolo. La discussione è andata avanti per un’ora e mezzo e, nonostante la volontà comune di arrivare a una soluzione, non ha trovato un punto d’incontro tra maggioranza e opposizione.

“Il Comune propone di inserire questi lavori nel piano urbano della mobilità sostenibile – afferma Del Santo – ma questo vuol dire tempi lunghi per risolvere un problema che invece purtroppo è attualissimo. Quando si è trattato di tagliare i pini lo si è fatto durante il lockdown, in tempi velocissimi, dicendo che era per esigenze di sicurezza. Questa non è sicurezza? Non meritano altrettanta sicurezza e attenzione da parte dell’Amministrazione i cittadini di via Uranio, di Barbanella e del Verde Maremma?”.

Secondo la consigliera Del Santo in attesa di un intervento strutturale si dovrebbe provvedere ad arginare il problema. “Se ancora non si possono chiudere i passaggi, in attesa di trovare le risorse necessarie almeno si intervenga con strisce e barriere provvisorie. Questo si potrebbe fare sin da domani, praticamente a costo zero. Il sindaco e la giunta pensino a chi abita in questa zona e agli incidenti, anche gravi, che qui si sono verificati”.