Coronavirus, un nuovo caso a Grosseto. Salgono a undici i positivi

GROSSETO – Un nuovo caso di tampone positivo in provincia di Grosseto. Dopo undici giorni senza nessun nuovo contagio arriva un nuovo caso nel comune capoluogo.

Dopo le due guarigioni di ieri, che avevano fatto scendere a dieci in positivi in Maremma, il numero risale a undici.

Quello di Grosseto è uno dei quattro casi totali segnalati anche dalla Regione Toscana per quanto riguarda, appunto, il territorio della Asl Toscana sud est: gli altri sono uno a Loro Ciuffenna, provincia di Arezzo, due a Poggibonsi, provincia di Siena, e uno, appunto, a Grosseto.

Nell’Asl Toscana sud est, in totale, sono 56 i casi in carico. Tra questi 27 persone sono in isolamento domiciliare, 18 in Ospedale 17 in RSA. 1324 guariti.