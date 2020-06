Coronavirus in Italia: 280 nuovi casi, 65 deceduti e 847 guariti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Dipartimento della Protezione civile sull’emergenza Coronavirus in Italia.

Ecco i dati di oggi:

• Attualmente positivi: 34.730 (-532, ieri il dato era di -625)

• Deceduti: 33.964 (+65. Ieri le nuove morti erano state 53, il giorno prima di +72)

• Dimessi/Guariti: 166.584 (+847, ieri +759 e il giorno prima +1.297)

• Ricoverati: 4.729 (ieri erano 4.864)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 283 (ieri erano 287)

• Isolamento domiciliare: 29.718 (ieri il dato era pari a 30.111)

• Tamponi: 4.263.647 (+27.112, ieri 49.478 e due giorni fa 72.485). I singoli casi testati sono stati in tutto 2.643.489 (ieri 2.627.188)

Totale casi: 235.278 (+280, ieri +197 e +270 due giorni fa).

I positivi Regione per Regione

19.319 in Lombardia

3.866 in Piemonte

2.615 nel Lazio

2.282 in Emilia Romagna

1.075 nelle Marche

1.080 in Veneto

853 in Sicilia

721 in Toscana

698 in Puglia

717 in Campania

632 in Abruzzo

248 in Liguria

144 in Friuli Venezia Giulia

119 in Molise

97 a Bolzano

77 in Calabria

81 a Trento

65 in Sardegna

29 in Umbria

13 in Basilicata

8 in Valle d’Aosta