AtWork cerca-trova lavoro: ostetrici, logopedisti, geometri, infermieri, contabili, assicuratori…

GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo redazione@ilgiunco.net. L’invito è rivolto soprattutto a quelle aziende che, nonostante il momento difficile, cercano una figura professionale, un apprendista, ma anche quei privati che magari hanno bisogno di una baby-sitter, di una collaboratrice domestica o di un operaio stagionale per lavori anche a tempo determinato. Insomma, vogliamo, come sempre, offrire un servizio ai maremmani.

• Sono 67 i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego di Grosseto, Follonica, Manciano, Orbetello e Arcidosso: geometra (1), infermiere (2), contabile (1), addetto alla contabilità (1), assicuratore (1), agente di commercio (1), agente di vendita (1), agente immobiliare (1), personale di segreteria addetto alle attività amministrative (1), receptionist (2), addetto alla gestione dei magazzini e professioni assimilate (1), addetto alle vendite (1), venditore a domicilio (1), aiuto cuoco di ristorante (4), cuoco di ristorante (1), cuoco pizzaiolo (1), cuoco di albergo (1), banconiere di tavola calda (1), aiuto cameriere ai piani (1), cameriere di ristorante (2), cameriere di sala (4), barista (1), estetista (1), badante (2), assistente bagnanti (1), bagnino (1), muratore in mattoni (4), carpentiere edile (2), elettricista impiantista di cantiere (1), saldatore di metalli speciali e leghe (1), fabbro ferraio (1), meccanico di macchine agricole (1), agricoltore e operaio agricolo specializzato in colture miste (1), artiere ippico (1), norcino (1), falegname (1), pellettiere (2), addetto alla coloritura in serie di articoli in pelle (1), assemblatore per la produzione in serie di mobili (1), camionista (1), conduttore di pale meccaniche (1), mulettista di magazzino (1), addetto alla pulizia delle camere (1), inserviente di cucina (2), addetto alle pulizie (2), pulitore di veicoli (1), operaio idraulico forestale. LINK

• Ecco di seguito le offerte per la Maremma dell’Ente bilaterale per chi lavoro con il turismo. Per info: Ebtt Ente bilaterale turismo via Monte Cengio, 13/15 – 58100 Grosseto telefono 0564.416375 fax 0564.416375 mail grosseto@ebt.toscana.it oppure mercatolavoro@ebt.toscana.it, referente Francesca Tommasini. Orario di apertura lunedì martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca da metà giugno un aiuto cuoca e una cameriera max 29 anni minima esperienza, pat b automuniti (cod 11812-11813)

Albergo nella zona di Roccastrada ricerca da giugno un cuoco cucina toscana con esperienza, un aiuto cuoco con esperienza e un cameriere con esperienza anche di barista/barman. Si offre vitto e alloggio, si predilige personale della zona o della provincia di Grosseto (cod 11808-11809-11807)

Struttura alberghiera a circa 30 km da Grosseto ricerca un pizzaiolo con esperienza nel settore da giugno a dicembre, si offre alloggio (cod 11806)

Struttura nella zona di Scansano ricerca un apprendista manutentore max 29 anni con minima esperienza, non si offre alloggio, pat b automunito, da giugno 2020, contratto anche part time (cod 11787)

Pubblico esercizio nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca un cuoco/a con esperienza nel settore contratto a tempo indeterminato orario spezzato, pat b automunito (cod 11811)

Struttura extra alberghiera nella zona di Orbetello ricerca un bagnino con brevetto acque esterne dal 18 giugno al 15 settembre, pat b automunito (cod 11814)

Capo ricevimento con esperienza pluriennale nel settore inglese e tedesco da giugno a settembre zona Scarlino, no alloggio, automunito (cod11740)

Addetta ricevimento con esperienza nel settore, conoscenza lingua inglese e preferibile lingua tedesca, struttura alberghiera a pochi chilometri da Grosseto per i mesi di luglio e agosto, pat b automuniti (cod 11741).

Bar nelle vicinanze di Grosseto ricerca un cameriere di sala con esperienza bar/caffetteria orario dalle 16 alle 24 da giugno a fine settembre, pat b automunito (cod 11816)

Pubblico esercizio nelle vicinanze di Magliano in Toscana ricerca un aiuto cuoco con esperienza nel settore, orario serale fa fine maggio 2020 con possibilità di lavorare forse tutto l’anno, pat b automunito (cod 11829)

Struttura alberghiera nella zona di Grosseto ricerca un cuoco con esperienza pluriennale di gestione della cucina (cod 11828) un maitre con esperienza di gestione della sala con due lingue straniere di cui una l’inglese e preferibile il tedesco (cod 11827) e un direttore con esperienza di gestione in hotel nei vari reparti conoscenza lingua inglese e preferibile altre due lingue (cod 11826).

• Villaggio turistico a Scarlino ricerca le seguenti figure:

– Posizione A: n°1 Responsabile Reception, con esperienza in Marketing turistico, Gestione Ota’s, Amministrazione, Utilizzo Gestionali, Revenue Managemant, Indispensabile padronanza lingua inglese/Tedesco, parlato/scritto;

– Posizione B: n°2 Receptionist, buona conoscenza inglese/ tedesco parlato/scritto.

Gradito: anche apprendistato. Personale locale o zone limitrofe, non si offre alloggio. Inviare curriculum vitae alla e-mail: info@oasimaremma.it

• Anche In Toscana (filiali di Firenze, Lucca, Arezzo), Lombardia (filiali di Treviglio, Vimercate, Bergamo, Magenta, Crema, Busto Arsizio, Rho) e Piemonte (filiali di Settimo Torinese, Alessandria, Rivoli) si ricercano con urgenza: si ricercano con urgenza:

infermieri professionali qualificati da inserire nei reparti di terapia intensiva, malattie infettive, pronto soccorso e pneumologia. Si richiede pregressa esperienza in reparto;

infermieri professionali qualificati e specializzati per strutture RSA che abbiano maturato esperienza nell’assistenza di pazienti non autosufficienti. Si richiede laurea in scienze infermieristiche, iscrizione aggiornata all’Albo Professionale, comprovata esperienza nel ruolo di infermiere;

infermieri per ospedale ad alta specializzazione in ambito chirurgico e cardio vascolare per i reparti di chirurgia e cardiologia;

tecnici sanitari di laboratorio biomedico per analisi microbiologiche in ambito sanitario, in particolare monitoraggio di processi biologici, preparazione di campioni da analizzare, conduzione di esperimenti e test, analisi e report dei risultati. Si richiede laurea triennale in tecniche di laboratorio biomedico e iscrizione all’albo delle professioni sanitarie;

fisioterapisti da inserire all’interno di una RSA con laurea in fisioterapia, iscrizione all’albo dei fisioterapisti e comprovata esperienza nel ruolo;

operatori socio sanitari e ADB per struttura RSA con esperienza pregressa nella mansione per svolgere attività di supporto agli ospiti e supporto nell’assunzione delle terapie. Disponibilità a lavorare su tre turni e durante i giorni festivi.

Candidature direttamente sul sito dell’agenzia www.etjca.it o alla email emergenzacovid19@etjca.it.

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Manpower. Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: grosseto.ferrucci@manpower.it e/o inserire i dati sul sito www.manpower.it.

OSTETRICO/A – Le sedi: Grosseto. Il lavoro: il/la candidato/a dovrà operare presso presidio Ospedaliero e/o territoriale e si occuperà della diade madre-bambino in sala parto, reparto e in base alle esigenze interne anche sul territorio presso presidi ambulatoriali e consultori.

E` previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e multidisciplinare finalizzato al benessere del paziente. lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: – Laurea in Ostetricia da produrre in sede di colloquio di selezione – iscrizione al collegio professionale di competenza da produrre in sede di colloquio di selezione – Preferibilmente esperienza pregressa nel ruolo – Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo) – Automunito/a – Domicilio in provincia di Arezzo o nelle zone limitrofe. Requisito preferenziale aver conseguito il corso base sicurezza D.Lgs 81/08. Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato. Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line. Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso l’Azienda sanitaria area vasta Sud Est. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

RESPONSABILE PROGETTAZIONE ELETTRICA – La risorsa inserita avrà la responsabilità della progettazione elettrica aziendale In particolare si occuperà di: – Progettazione e supervisione degli impianti elettrici e di automazione, sia dei quadri di bassa che di media tensione. – Conoscenza delle norme di settore e la capacità di promuoverne l’applicazione in maniera diffusa. – Organizzazione e coordinamento in modo funzionale di un Team di 10 persone addette alla progettazione elettrica. – Progettazione Elettrica degli impianti attraverso il software Eplan P8 – Contatto diretto con i vari clienti ed eventuali risoluzione problematiche post-vendita. Il profilo ricercato dovrà possedere: – Laurea in Ingegneria Elettrica, dell’Automazione o cultura equivalente. – Almeno 6/7 anni di esperienza in ambito progettazione elettrica con ruolo di responsabilità e gestione risorse – Ottima conoscenza software Eplan P8 – Ottime capacità organizzative e gestionali – Ottima conoscenza della Lingua inglese – Si richiede disponibilità a trasferte in percentuale ridotta – Doti relazionali, comunicative, determinazione, attitudine e problem solving completano il profilo ricercato. Luogo di lavoro: Provincia di Grosseto.

LOGOPEDISTA – Il candidato dovrà operare in abilitazione, riabilitazione e prevenzione nei confronti di utenza adulta con deficit di linguaggio, masticazione e / o deglutizione a causa di ictus, traumi, interventi chirurgici o post-intubazione”. Opera in collaborazione con l`equipe multi-professionale per offrire un supporto terapeutico coordinato e finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita del paziente. lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: – Laurea in logopedia o titolo equipollente da produrre in sede di colloquio di selezione – Iscrizione all`albo professionale da produrre in sede di colloquio di selezione – Esperienza pregressa o stage in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate al SSN – Disponibilità a lavorare full time su 5 giorni settimanali – Automunito/a. Requisito preferenziale aver conseguito corso base sicurezza D.Lgs 81/08. Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato part time. Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e assicurarsi di rispondere ad un questionario online. Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva. Luogo di lavoro Grosseto.

AUTISTA FURGONI – Selezioniamo per azienda settore operaio/a pat. C e CQC per consegne in Provincia di Grosseto. Il lavoro sarà prettamente in produzione, in qualità di operaio/a addetto al confezionamento e all’occorrenza dovrà svolgere mansioni di consegna presso clienti di Provincia. L’orario di lavoro è un full time di 40 h settimanali e prevalentemente dalle 6 alle 14. La risorsa ideale è in possesso di pat. C e CQC in corso di validità. Si richiede disponibilità a lavorare in produzione e al confezionamento all’interno dello stabilimento. Luogo di lavoro: Santa Fiora

CAMERIERE AI PIANI – Selezioniamo Cameriere ai piani per residence di lusso zona Argentario.

Le risorse, sotto indicazione del supervisior, dovranno eseguire compiti di pulizie, dell’igiene e dell’ordine delle camere e del rinnovo della biancheria curando l’aspetto scenico delle camere e degli spazi comuni. Le risorse ideali hanno maturato precedente esperienza in pulizie di strutture di alto livello. Completano il profilo doti organizzative, flessibilità e spirito di squadra completano il profilo. Orario di lavoro part time mattutino. Automuniti.

GOVERNANTE – HOUSEKEEPER – Per conto di proprietario di villa privata cerchiamo una governante che si occupi di tutte le attività da svolgere per un’abitazione privata, in autonomia o coadiuvata da personale specializzato. La risorsa avrà il compito di garantire il comfort degli abitanti della casa e di eventuali ospiti, grazie all’attenzione alla pulizia e all’ordine delle camere, dei saloni e delle aree comuni, che svolgerà personalmente. Oltre alla cura degli ambienti, si occuperà di organizzare e preparare il pranzo ai presenti, seguendo le disposizioni dei proprietari, occasionalmente le potrebbe essere richiesto di fare la spesa (con utilizzo di auto a disposizione). E’ previsto un contratto stagionale per i mesi estivi. La risorsa ideale ha maturato una formazione scolastica preferibilmente in un Istituto Alberghiero, ha pregressa esperienza nel ruolo presso abitazioni private, è attenta al dettaglio nella pulizia dei locali e sa organizzare in autonomia le usuali attività domestiche. Sa gestire la preparazione e il servizio a tavola di pietanze. Completano il profilo doti di riservatezza, buona comunicativa e capacità di organizzazione. Luogo di lavoro: Castiglione della Pescaia.

TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO – Il/la candidato/a dovrà operare presso Ospedali o Distretti Sanitari dell’ASL. Svolge attività di laboratorio di analisi su campioni biologici, organizza il lavoro in base al numero e tipo di esami richiesti. Prepara i campioni, predispone i reagenti chimici; controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate e provvede alla manutenzione ordinaria e all’eventuale riallineamento degli strumenti. Esegue i test richiesti, raccoglie i dati emersi, valuta l’esito dei test per verificare eventuali sviste o errori tecnici. Elabora il referto e lo consegna al medico inviante, rendendosi disponibile per eventuali chiarimenti rispetto al risultato dei test. Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti: Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (classe L/SNT3- Classe delle lauree in professioni tecnico sanitarie), oppure, il diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico secondo il vecchio ordinamento, oppure diplomi riconosciuti equipollenti, da produrre in sede di colloquio di selezione; Iscrizione all’albo Professionale, da produrre in sede di colloquio di selezione; Buoni doti di comunicazione; Capacità di gestione dello stress; Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie; Disponibilità a lavorare full time e su turni (diurno, notturno e festivo); Automunito/a. Requisito preferenziale corso base sicurezza D.Lgs 81/08. Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato. Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line. Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso l’Azienda sanitaria area vasta Sud Est. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva. Luogo di lavoro Massa Marittima.

INGEGNERE ELETTRICO – Per azienda settore engineering & Manifacturing selezioniamo Ingegnere Elettronico Il candidato ideale è una ingegnere Elettrico e/o Elettronico e che andrà a supportare l ufficio tecnico, ha maturato esperienza anche breve come progettista nell’ambito elettrico di macchinari e conosce gli strumenti CAD per la progettazione di impianti elettrici. Possiede buona capacità di lettura ed interpretazione di schemi elettrici, conosce le normative di progettazione macchine elettriche (anche scolastica), dispone infine di buone capacità manuali per poter montare piccoli prototipi elettrici e/o banchi di collaudo. Preferibile conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro: Provincia di Grosseto

FRONT OFFICE RECEPTION – Azienda operante nel settore Turismo – Alberghi ricerca addetto/a al Front office con ottimo inglese. La risorsa verrà inserita all’interno del Team del Ricevimento e riportando alla Proprietà, dovrà occuparsi di accoglienza ospiti, check in/check out, operazioni di front e back office legate al soggiorno del cliente in hotel. Il/la candidato/a ideale è in possesso del diploma di scuola superiore, conosce in maniera ottima la lingua Inglese e possibilmente anche una seconda lingua. Ha maturato esperienza in strutture alberghiere, nelle quali ha gestito il cliente dalla prenotazione della camera più adeguata alle propria necessità, alle informazione turistiche e alla risoluzione di problematiche o inconvenienti durante il soggiorno. Si richiede buona dimestichezza con i sistemi informatici odierni, fatturazione elettronica e social media. Requisiti indispensabili sono l’ottima conoscenza della lingua Inglese (advanced) e almeno 1 seconda lingua come Francese, Spagnolo, Russo. Flessibilità di orario, predisposizione al lavoro per obiettivi, gestione dello stress e flessibilità oraria, sono le competenze che completano il profilo ideale. Automuniti.

MECCANICO NAVALE – Per cantiere selezioniamo operaio meccanico per attività di manutenzione navale La risorsa ideale è in possesso di un diploma tecnico, preferibile di estrazione nautica. Si richiede breve precedente esperienza in officine meccaniche e rimessaggi navali. Il /la candidato/a ideale sarà inserito all’interno dell’officina e insieme al capo cantiere seguirà i lavori di manutenzione navale. La risorsa verrà, inoltre, inserita in un percorso di crescita professionale. Completano il profilo passione per il settore nautico, proattività e motivazione a crescere professionalmente. Luogo di Lavoro: Orbetello