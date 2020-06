Addio al “Conte”: il paese saluta storico buttero «Se ne va una parte della nostra storia»

CAPALBIO – Capalbio, il sindaco e l’intera Amministrazione comunale, esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Fabrizio Mai. “Con tanta tristezza – dice il sindaco Settimio Bianciardi – diamo l’ultimo saluto al ‘Conte’. Il Conte era Fabrizio Mai, una figura a Capalbio nota da sempre”.

“Chiunque abbia frequentato il nostro territorio non poteva non conoscere il ‘Conte’, rappresentante emblematico del buttero maremmano. Una figura storica per il paese, che se ne è andata nel silenzio e nel dolore che si portava dentro per altre perdite subite che purtroppo lo hanno messo a dura prova. Fin da ragazzino il ‘Conte’ ha avuto come compagno di vita il suo cavallo e la sua capanna. E le sue uscite a cavallo, per far godere i nostri territori a persone provenienti da tutto il mondo, rimarranno nella memoria di molti”.

“Chi ha conosciuto Mai lo ricorda per la sua semplicità e con tanto affetto; sempre vestito di bianco, con i suoi stivali maremmani, lo vedevamo ‘spuntare’ dai vari percorsi di campagna e in quelle passeggiate non mancava mai un saluto alle porte del paese, per far ammirare e conoscere a tutti il suo borgo. In queste occasioni non mancava mai di salutare tutti paesani che incontrava sul suo tragitto. Oggi, quindi, Capalbio lo ricorda e lo rimpiange perché con Fabrizio se ne è comunque andata una parte importante del nostro territorio e della nostra storia”.