GROSSETO – Prima domenica di giugno all’insegna del sole in Maremma, per concludere un weekend di cielo sereno, temperature gradevoli e bel tempo in provincia.

Sole che nel pomeriggio lascerà spazio ad annuvolamenti generali e a vento forte, che nel capoluogo e dintorni sembra destinato a superare i 35 chilometri orari.

Temperature stabili, comprese tra i 14 e i 25 gradi. Ma le condizioni meteo sono in nuova e rapida evoluzione: dalla nottata tra domenica e lunedì è attesa pioggia.

