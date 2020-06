Coronavirus, i dati aggiornati in Italia: 197 nuovi positivi, tutti i numeri Regione per Regione

Totale casi: 234.998 (+197, +0,08%)

📊 Elaborazioni basate sull’aggiornamento nazionale ore 18:

• Tasso grezzo di letalità: 14,4%

Regioni con l’aumento percentuale più elevato rispetto a ieri:

Abruzzo +0,21%

Valle D’Aosta +0,17%

Lazio +0,14%

Lombardia +0,14%

Liguria +0,13%

I dati regione per regione

Lombardia 90.195 (+142, + %; ieri +142)

Emilia-Romagna 27.908 (+ , + %; ieri +17)

Veneto 19.183 (+1; ieri +8)

Piemonte 30.855 (+10; ieri +38)

Marche 6.745 (+3 ; ieri +2)

Liguria 9.812 (+13 , +0,1%; ieri +13)

Campania 4.826 (+4, ieri nessun nuovo caso)

Toscana 10.135 (+1 ; ieri +5)

Sicilia 3.450 (nessun nuovo caso; ieri +2)

Lazio 7.812 (+11 , +0,1 %; ieri +28)

Friuli-Venezia Giulia 3.283 (+ , + %; ieri +3)

Abruzzo 3.258 (+7; ieri +1)

Puglia 4.511 (nessun nuovo caso; ieri +4)

Umbria 1.431 (+1, il primo caso da dodici giorni a questa parte)

Bolzano 2.600 (+3 ; ieri +1)

Calabria 1.159 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Sardegna 1.362 (nessun nuovo caso; ieri +3)

Valle d’Aosta 1.191 (+2; ieri +1)

Trento 4.435 (+1; ieri nessun nuovo caso)

Molise 436 (nessun nuovo caso per il nono giorno consecutivo)

Basilicata 399 (nessun nuovo caso per il quattordicesimo giorno consecutivo)