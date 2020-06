Cavallo cade in una buca: soccorso dai Vigili del fuoco

GROSSETO – È caduta in una buca nel terreno e non sarebbe riuscita ad uscire senza l’intervento dei Vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti questa mattina in località Istia d’Ombrone, nella strada vicinale delle Conce, per il recupero di una cavalla.

Il supporto dell’addestratrice e la natura docile dell’animale, abituato alla gente, hanno consentito ai vigili di posizionare le fasce di sollevamento sotto la cavalla e sollevarla sino alla strada.