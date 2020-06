Neonata cade dal passeggino: trasportata in ospedale

FOLLONICA – Una bambina di sette giorni è stata trasferita in ospedale alle 13.55 di oggi. La neonata si trovava con la madre in via Dante Alighieri, a Follonica. Non si sa cosa sia accaduto di preciso ma sembra che la piccola sia caduta dal passeggino, o dall’ovetto, in cui si trovava.

Sul posto la Croce rossa di Follonica che ha trasferito la bambina al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia per gli accertamenti.