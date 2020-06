Il Savoia Cavalleria sanifica la Chiesa di Marrucheti: «Così i fedeli possono pregare in sicurezza»

CAMPAGNATICO – Gli abitanti della piccola frazione di Marrucheti situata nel comune di Campagnatico ringraziano il Reggimento Savoia Cavalleria per aver messo a disposizione della Curia i propri uomini ed i propri mezzi per la sanificazione della Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, permettendo ai fedeli di poter assistere alle funzioni religiose domenicali in sicurezza.

Un ringraziamento va anche al parroco don Giovanni Ricciardi per l’impegno profuso affinché la popolazione potesse ritornare ad assistere alla funzione religiosa.