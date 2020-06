Grosseto, il ds Bicchierai saluta per motivi familiari

GROSSETO – Egidio Bicchierai non è più il direttore sportivo del Grosseto calcio. A darne notizia è stata la società, spiegando che “la fine della collaborazione con il direttore sportivo Egidio Bicchierai è dovuta a motivi familiari”. Una notizia sicuramente non bella, ma che va accettata.

A esserne dispiaciuti sono soprattutto i dirigenti della società unionista, che hanno dato l’annuncio quasi con le lacrime agli occhi. “Egidio per noi è una parte della famiglia – hanno spiegato Mario e Simone Ceri, presidente e copresidente dell’Us Grosseto – e lo vogliamo ringraziare con il cuore per questo doppio capolavoro che ha fatto. Se oggi siamo nuovamente in serie C lo dobbiamo, per gran parte, a lui. Ci dispiace ma non possiamo far altro che accettare la decisione e augurargli il meglio”.