Divertimento e tecnica nel nuovo camp estivo della Pallavolo Grosseto

MARINA DI GROSSETO – Conto alla rovescia per il Camp Volley indetto dalla Pallavolo Grosseto e che si svolgerà in due modalità, Player e Junior, al Palazzetto Azzurri d’Italia e presso lo stabilimento balneare Ricci di mare a Marina di Grosseto.

“Il Camp Volley Player consiste in una vacanza sportiva – ha diramato la società – con sedute di allenamento di livello avanzato per giocatori di età compresa tra 11 e 16 anni (si valutano età diverse) sotto l’attenta visione di tecnici qualificati. Palazzetto Azzurri d’Italia, area video, allenamenti tematici per fondamentali singoli (battuta, palleggio, ricezione, difesa, attacco, muro…). volley, passione e tanto divertimento. Il Camp Junior è anch’esso come una vacanza sportiva con sedute di allenamento di livello base per principianti con età compresa tra 8 e 11 anni, dove bambine/i potranno avvicinarsi al fantastico mondo della pallavolo, usufruendo dei nostri impianti di beach volley e delle strutture dello stabilimento. Sempre sotto l’attenta visione dei nostri istruttori qualificati, i giovani ospiti potranno “muovere le prime schiacciate” divertendosi tra mare e giochi per un’estate indimenticabile”.

Il campo si svolgerà dal 22 giugno al 31 luglio articolandosi in sei settimane consecutive, dal lunedì al venerdì. Questo lo staff impegnato: Rossano Rossi, allenatore con qualifica di Secondo grado, Terzo Livello Giovanile e Smart Coach, sarà coadiuvato dal tecnico e smart coach Andrea Rossi, Jolye Tocci e da Livia Lorenzini. L’esperienza e la concretezza di Rossano Rossi, unita alla professionalità di Andrea, atleta della prima squadra Invicta di serie C con Jolye e Livia, anche loro della prima squadra grossetana di Serie D, di sicuro, valorizzeranno il camp riuscendo a trasmettere oltre il divertimento, la tecnica e le specifiche della pallavolo.

La Pallavolo Grosseto attuerà tutte le precauzioni per avere la massima sicurezza rispettando il rapporto utenti-istruttori indicato nelle linee guida ministeriali e federali. Tutti gli spazi saranno sanificati prima dell’inizio delle attività e periodicamente durante l’estate, ambienti e oggetti puliti e igienizzati più volte al giorno questo per potervi proporre un’offerta estiva soddisfacente e nella massima sicurezza. Tutti gli istruttori sono stati formati ai protocolli covid-19.

Per informazioni ed iscrizioni contattare il Palazzetto dello Sport Azzurri d’Italia dal lunedì a venerdì dalle ore 18 alle 20 e il sabato mattina dalle ore 10 alle 13 oppure telefonare a Riccardo al 380 79 61 595.