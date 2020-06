Dieci giorni senza nuovi casi di Coronavirus in Maremma

GROSSETO – Nessun nuovo caso positivo in Maremma. Sono ormai dieci giorni (l’ultimo risale al 27 maggio) che in provincia di Grosseto non ci sono nuovi tamponi positivi.

Ed oggi, sino alle 14, non c’erano nuovi positivi neppure in tutta la Asl sud est (Arezzo-Grosseto-Siena). Al momento in Maremma le persone positive restano 12, visto che non ci sono nuovi guariti. I quattro guariti sono tutti nella provincia di Arezzo.

Nella sud est in totale sono 58 i casi in carico. Tra questi 23 persone sono in isolamento domiciliare, 18 in ospedale, 17 in Rsa. Dalle ore 14 del giorno 5 alle ore 14 del giorno 6 giugno sono stati effettuati 856 tamponi.