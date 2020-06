Nuova fermata Frecciarossa all’Argentario, Marras: «Occasione importante di rilancio del territorio»

MONTE ARGENTARIO – “Non possiamo che essere felici di questa scelta di Trenitalia: uno dei treni simbolo dell’alta velocità trasformato in un treno a vocazione turistica con fermate nuove nelle principali località della costa”.

Così Leonardo Marras, capogruppo Pd Regione Toscana, commentando la notizia che annuncia le nuove fermate del Frecciarossa 1000 in Toscana.

“Può davvero essere un’occasione importante di rilancio del nostro territorio che, come ho già avuto modo di dire, ha tutte le caratteristiche per rispondere alle esigenze di sicurezza e relax imposte dall’epidemia – conclude -. Non conosciamo ancora i particolari dell’operazione né le fermate che in Maremma saranno probabilmente più di una, attendiamo i prossimi giorni per avere tutti i dettagli”.