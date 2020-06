Incidente in città: scontro tra auto e scooter. Ferita una donna

FOLLONICA – Incidente stradale tra una macchina e uno scooter oggi pomeriggio intorno alle ore 15.30 in via Golino di fronte alle poste, a Follonica.

Una donna di 60 anni, alla guida dello scooter, è rimasta ferita quando, per cause in fase di accertamenti, ha tamponato una macchina cadendo sull’asfalto.

La paziente è stata trasportata all’ospedale di Massa Marittima. Sul posto sono intervenuti la Croce rossa di Scarlino, l’automedica di Follonica e la Polizia municipale locale. Secondo le prime informazioni la donna non avrebbe riportato ferite gravi.