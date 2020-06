GROSSETO – Dopo una giornata all’insegna della pioggia e del forte vento tornano condizioni climatiche più adatte a un quadro di fine primavera in provincia di Grosseto.

Leggere e residue precipitazioni sono in prima mattinata, poi le nuvole lasceranno spazio al sole che tornerà padrone della Maremma: anche il vento è in diminuzione, non dovrebbe superare i 15 chilometri orari.

Per venerdì 5 giugno sono invece stabili le temperature, con le minime in leggero calo nel capoluogo (12 gradi contro i 14 di ieri) e le massime sempre attorno a quota 25.

CLICCA QUI PER LE PREVISIONI COMUNE PER COMUNE