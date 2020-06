Il Consiglio comunale torna a riunirsi in aula: è la prima volta dopo l’emergenza Covid

GROSSETO – Il presidente del Consiglio comunale Cosimo Claudio Pacella ha convocato l’assemblea per lunedì 8 giugno alle ore 9. La seduta si svolgerà in presenza per la prima volta dopo l’emergenza sanitaria.

“Il Consiglio comunale torna a riunirsi in presenza: con opportune modifiche ed accorgimenti possiamo efficacemente tornare a lavorare in sicurezza per la nostra città – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il Presidente del Consiglio comunale, Cosimo Claudio Pacella -. Restano comunque in vigore le norme di distanziamento sociale, per cui, durante la seduta, a causa degli spazi limitati, l’ingresso alla sala consiliare sarà interdetto al pubblico. I cittadini interessati possono assistere ai lavori usufruendo dei canali telematici dell’Ente”

Qui il link al canale Youtube del Comune: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw

Questo l’ordine del giorno:

comunicazioni istituzionali

mozione per interventi urgenti in viale Uranio, presentata dalla consigliera Del Santo (Lista Mascagni Sindaco);

mozione ad oggetto “Manifestazioni commerciali – aspetti ambientali”, presentata dal consigliere De Martis (Lista Mascagni Sindaco);

ordine del giorno per adesione a Piano straordinario di lotta alla cimice asiatica” di iniziativa di Coldiretti, presentato dal consigliere Lolini (Lega Salvini Premier);

mozione su ex cinema Marraccini, presentata dal consigliere De Martis (Lista Mascagni Sindaco);

mozione “Tavolo arte e cultura”, presentata dal consigliere De Martis (Lista Mascagni Sindaco);

mozione per l’adozione di un piano straordinario a sostegno di locali ed attività per l’anno 2020, presentata dai consiglieri Mascagni (PD) e De Martis (Lista Mascagni Sindaco);

mozione per “orari vendita per asporto bevande nel centro storico – Modifica regolamento per il decoro del centro storico”, presentata dal consigliere Carlicchi (Italia Viva);

mozione “Variazione IMU per riduzione affitti” presentata dal consigliere De Martis (Lista Mascagni Sindaco);

interrogazione in merito alla manutenzione dell’edificio scolastico adibito a scuola materna sito a Grosseto in via de Amicis, presentata dalla consigliera Scoccati (PD);

interrogazione sulle risorse per solidarietà alimentare (ordinanza Consiglio dei Ministri n.658 del 29/03/2020, presentata dal Consigliere De Martis (Lista Mascagni Sindaco);

interrogazione “Nucleo Fenice – Campagna nazionale promozione turistica”, presentata dal consigliere De Amrtis (Lista Mascagni Sindaco);

art 57 del vigente regolamento del Consiglio Comunale – Mozioni e odg. – Informazione al Consiglio su provvedimenti assunti.