Didattica a distanza anche per la scuola di musica: il saggio di fine anno in un video

CASTEL DEL PIANO – “Il video che presentiamo è frutto della collaborazione di tutti gli insegnanti della scuola comunale di musica Italo Fazzi di Castel del piano che in piena emergenza sanitaria non hanno smesso le loro attività, ma hanno continuato a tenere le lezioni con i loro allievi a distanza”.

A scriverlo, in una nota, Massimiliano Santella, direttore della scuola.

“In condizioni di normalità – prosegue – ogni anno nel mese di giugno coordino i saggi di fine anno distribuiti in un calendario settimanale di esibizioni con le classi dei vari corsi. Un impegno che mi sono sempre assunto per dare ad ogni allievo la possibilità di dimostrare i progressi raggiunti nello studio, che si concludevano con la borsa di studio per i tre allievi più talentuosi.

Purtroppo quest’anno non è possibile organizzare un palinsesto simile, ma ho voluto comunque impegnarmi al massimo per il montaggio di questo video. Ho chiesto ad ogni allievo di inviarmi una clip video impegnato a suonare il proprio strumento. Gli insegnanti che hanno partecipato suonando il brano Music di John Miles arrangiato da Franco Fabbrini sono:

Anna Ginanneschi – Pianoforte

Claudio Sbrolli – Batteria

Diego Perugini – Chitarra

Enrico Rinnoci – Pianoforte Elettrico

Filippo Zazzeri – Canto

Franco Centamore – Contrabbasso

Franco Fabbrini – Basso Elettrico

Giampaolo Ciacci – Batteria

Klara Jancaryova – Pianoforte

Luca Ravagni – Sax

Maddalena Pastorelli – Flauto

Massimiliano Santella – Trombone

Michele Makarovic – Tromba

Simona Lippi – Canto

Valentina Garofoli – Violino/Violoncello.

Voglio veramente ringraziare tutti allievi e insegnanti per l’impegno e la passione che hanno messo durante tutto l’anno e in questi ultimi mesi in particolare, dimostrando che la musica non si ferma mai.

La scuola vi dà appuntamento ad ottobre ed in questi mesi lavoreremo per rendere la ripresa delle lezioni in sicurezza, con rinnovato entusiasmo e motivazione, anche grazie alle competenze acquisite durante questo particolare periodo”.

“Ancora una volta la scuola comunale di Musica Italo Fazzi di Castel del Piano e il suo direttore Massimiliano Santella vi sorprenderà con un’ulteriore produzione artistica di grande suggestione e che dimostra come, nonostante il periodo di insegnamento a distanza, il progresso artistico degli allievi sia stato costante ed il video pubblicato ne è la chiara dimostrazione”, dichiara l’assessore alla cultura del Comune di Castel del Piano Renzo Rossi.

“Per l’amministrazione comunale è straordinario, ancor più in questi tempi, sapere che la scuola comunale abbia insegnanti così preparati e dediti ed allievi così vogliosi di crescita artistica – conclude -: è un circolo virtuoso di cui andare fieri , ogni giorno di più. Sempre crescere in nome della musica e della bellezza è un obiettivo che dovrebbe essere posto da ogni amministrazione e noi, a Castel del Piano, siamo fortunati di avere interpreti così straordinari”.

Il video sarà visibile da domenica 7 giugno alle 11 sui nostri canali:

https://www.facebook.com/scuolaifazzi/, https://www.youtube.com/channel/UC8nJXKLoUPvtt83PxhdgCtw/videos?disable_polymer=1,

https://www.facebook.com/Corpo-Filarmonico-GRossini-Casteldelpiano-GR-111479617966/.