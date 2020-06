Dalle videolezioni alla Pista dei Pini, ritorno agli allenamenti per le pattinatrici del Follonica Hockey

FOLLONICA – Riparte l’attività della sezione pattinaggio del Follonica Hockey, dopo lo stop obbligato per Coronavirus.

“Durante il lockdown i nostri atleti – ha diramato la società biancazzurra – sono stati seguiti tramite videolezioni dai tecnici Riccardo Fragale e Melissa Giovannelli, che hanno portato avanti l’allenamento tecnico a secco e le lezioni di dance, insieme alla preparazione atletica curata da Sara Del Prete. Con una punta di orgoglio per la nostra città, i primi di maggi sono potute tornare in pista ben cinque ragazze follonichesi, dichiarate dalla FISR atlete di interesse nazionale in una lista di 90 nominativi. Seguendo le scrupolose direttive sanitarie, le ragazze hanno aperto per prime il cancelletto della Pista dei Pini di Follonica. Finalmente ora si riparte tutti insieme, agonismo e preagonismo”.



Per il gruppo formativo e per le nuove iscrizioni, l’appuntamento si rinnova, come ogni anno, alla Pista dei Pini. La direzione offre quattro lezioni di prova gratuite ad ogni nuovo iscritto, garantisce il distanziamento favorendo piccoli gruppi e si attiene alle direttive nazionali riguardanti la sanificazione, per tutelare la salute dei ragazzi.

Norme che, evidentemente, causano un riassetto organizzativo spesso faticoso per la società che negli ultimi tempi si sta impegnando strenuamente a costruire un orario che si incastri gli impegni scolastici, gli spazi-pista e le norme sanitarie.

“Per il prossimo anno agonistico ancora non ci sono certezze – prosegue il comunicato della società maremmana – dopo il blocco dei campionati e la stagione interrotta, ancora la FISR non ha dato linee guida precise e i tecnici Elena Brizzi ed Elisabetta Iacoboni dovranno lavorare come se il fermo non ci fosse stato, recuperando il tempo perduto e imbastendo il programma per l’anno prossimo. Sarà un inizio faticoso per tutti ma ripartire sarà sicuramente emozionante, tanta è la voglia di tornare in pista. Intanto i dirigenti Francesca Fusco, Valentina Palandri e Mario Giovannelli, invitano tutti a partecipare alle lezioni che si terranno la mattina presso la Pista dei Pini, pineta di ponente o ad informarsi chiamando il numero 329 5951378″.