Coronavirus, anche oggi nessun nuovo caso in Maremma

GROSSETO – Nessun nuovo caso di persone positive al Coronavirus in provincia di Grosseto, e un solo caso in tutta la Asl sud est. È questa la situazione in Maremma, dove dal 27 maggio scorso non si registrano nuovi positivi.

Al momento i guariti a Grosseto sono 358. 12 le persone ancora positive di cui tre in isolamento domiciliare, cinque ricoverati e quattro in Rsa.

Ad Arezzo 568 guariti, 21 in isolamento domiciliare, undici ricoverati, otto in RSA dei 40 positivi. A Siena 385 guariti, tre in isolamento domiciliare, quattro ricoverati, sei in RSA dei 13 positivi.

L’unico nuovo positivo di tutta la Asl sud est è una persona residente nel comune di Terranova Bracciolini che attualmente si trova fuori dall’area vasta sud est.

Dalle ore 14 del giorno 4 alle ore 14 del giorno 5 giugno sono stati effettuati 1.130 tamponi.