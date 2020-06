Confesercenti: «Partita stamani la distribuzione delle mascherine nelle edicole. Ottima adesione»

GROSSETO – 200 pacchetti da cinque mascherine l’una. È questa la prima fornitura per il nuovo servizio che da oggi parte nelle edicole. La Regione Toscana ha infatti scelto questa nuova via di distribuzione per le mascherine gratuite che verranno fornite ai cittadini.

«Questa mattina in molte edicole hanno già esaurito la prima fornitura, il sistema funziona, e ne arriveranno presto altre» afferma soddisfatta Barbara Priori presidente provinciale Fenagi, la federazione dei giornalai della Confesercenti. Ogni edicola può rifornire di qui al 15 giugno dieci mascherine per ogni tessera sanitaria.

«Da parte delle edicole c’è stata un’adesione importante, gli edicolanti si sono prestati con la consueta disponibilità: per quanto riguarda Grosseto, ad esempio, a parte due o tre edicole, hanno aderito tutti» prosegue Priori.

«Ancora una volta si conferma l’importanza del nostro lavoro. La capillarità e la distribuzione sul territorio, inoltre, rendono le edicole fondamentali in casi come questo, e ci permettono di offrire un servizio importante, ai cittadini e su tutto il territorio. Fin nei paesi».