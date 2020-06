Ambulanti, Azzi: «Stop al pagamento del suolo pubblico per i mesi in cui non hanno lavorato»

FOLLONICA – “Evitate di far pagare il suolo pubblico agli ambulanti per i tre mesi di emergenza Covid in cui non hanno lavorato”.

Così il segretario della Lega di Follonica Roberto Azzi lancia un appello al commissario prefettizio Alessandro Tortorella.

“È importante -spiega Azzi- che si compia un passo verso i commercianti che stanno soffrendo. Soprattutto credo che sia giusto non far pagare loro neppure i 25 euro che mi risulta siano stati chiesti per la sicurezza Covid”.

“Vorremmo – chiede Azzi – un passo forte del Comune verso i commercianti. Lo chiediamo al commissario che in queste settimane ha dimostrato sensibilità e che con la sua azione dimostra che a Follonica si può agire e cambiare”.